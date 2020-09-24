24 Eylül 2020 Futbol müsabakaları hangi kanalda? Bugünkü futbol maçları saat kaçta?

Çoğu yurdum insanı yoğun geçen iş günlerini ve sosyal hayatlarının yarattığı sıkıntı ve gerilimi akşamları evinde rahatlayıp televizyon izlemektedir. 24 Eylül 2020 maç saatleri ve kanalları ise:

*A Spor ekranlarında, saat 07.00’ da başlayan Sabah Sporu,

*TRT Spor ekranlarında, saat 10.00’ da başlayan Spor Bülteni,

*TRT Spor ekranlarında Spor Bülteninin ardından saat 11.00’ da başlayan Bire Bir Futbol,

*A Spor ekranlarında saat 12.00’ da başlayan Spor Ajansı,

*TRT Spor ekranlarında saat 14.00’ da başlayacak Spor Stüdyosu,

*TRT Spor ekranlarında Spor Stüdyosu adlı programın ardından, saat 16.00’ da Gündem Futbol,

*A Spor ekranlarında, saat 16.00’ da başlayan Transfer Hattı

*beIN Sports Haber ve beIN Sports 1 kanallarında ekrana gelen, saat 18.00’ da beIN Manşet,

*TRT Spor ekranlarında, saat 19.00’ da Avrupa Ligi Özel Anlar,

*TRT’ da ekrana gelecek olan, saat 19.55’ de Rosenborg–Alanyaspor maçı,

*Spor Smart 20’nci kanalda ekranlara gelecek olan, saat 20.00 Beşiktaş-Rio Ave maçı,

*Spor Smart kanalında ekranlarda gelecek, saat 21.00 Galatasaray-Hajduk Split maçı,

*beIN Sports 4 kanalında, saat 21.45’ de Lincoln City-Liverpool maçı,

*beIN Sports 3 kanalında, saat 21.45’ de Manchester City-Bounemouth maçı,

*beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanallarında ekrana gelecek, saat 22.00 Bayen Münih-Sevilla maçı,

*A Spor’da 22.00 ekranlara gelecek olan Avrupa Ligi Özel.