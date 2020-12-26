24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!

24 Aralık tarihinde yayın yapan kanalların reyting skorları belli oldu. Gün içerisinde yayınlanan programlardan hangilerinin izleyenler tarafından çokça izlendiği, hangilerinin önceki haftalara göre daha az izlendiği gibi veriler ortaya kondu.

24 Aralık tarihinde elde edilen reyting verilerine göre diziler yine sıralamanın en üst kısımlarını oluşturan yapımlar olarak yer aldılar.

Diziler zirveyi bırakmıyor

24 Aralık reyting sonuçlarında Total’de ilk sırada ATV’nin sevilen dizisi “Bir Zamanlar Çukurova” yer aldı. İkinci sırada ise Fox TV ekranlarında yayınlanan “Mucize Doktor” olduğu görüldü. Sıralamanın üçüncüsü ise gündüz kuşağında yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

sıralamasına bakıldığında da ilk iki sırayı yine Bir Zamanlar Çukurova ile Mucize Doktor alırken üçüncü sırada “Alev Alev” dizisi yer aldı.

Selçuk Tepeli reytinglerde giderek aşağı düşüyor

Fox TV Ana Haber Bülteni sunuculuğuna, Fatih Portakal’ın ayrılması ardından getirilen Selçuk Tepeli, Fatih Portakal’ın devamlı olarak 1. Sırada yer aldığı reytinglerde düşüş yaşamaya devam ediyor. AB sıralamasında 4. Olan Fox Ana Haber, Total sıralamasında ise 5. Sırada yer aldı.

Aşağıdaki kısımda 24 Aralık reyting skorları yer alıyor.