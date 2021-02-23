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23 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Salı TV8 yayın akışında ne var? haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 23 Şubat Salı 12:03 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 12:03
23 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08:15’de Çook Yaşa programı ardından Survivor Panorama canlı olarak  10:00’da ekranlarda olacak. 12:30’de ise Kırmızı Oda isimli dizi ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 23 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım 

08:15 Çook Yaşa ( Yeni Bölüm)

09:30 Süper Takım

10:00 Survivor Panorama

12:30 Kırmızı Oda / Tkr 

16:00 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler ( Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir / Tkr

04:30 8X8

05:45 Bilginiz Olsun 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.02.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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