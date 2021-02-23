23 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar.

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08:15’de Çook Yaşa programı ardından Survivor Panorama canlı olarak 10:00’da ekranlarda olacak. 12:30’de ise Kırmızı Oda isimli dizi ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak.

TV8 23 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa ( Yeni Bölüm)

09:30 Süper Takım

10:00 Survivor Panorama

12:30 Kırmızı Oda / Tkr

16:00 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler ( Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir / Tkr

04:30 8X8

05:45 Bilginiz Olsun

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