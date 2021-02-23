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23 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?

Sıcak gündemde yer tutan Salı TV8 yayın akışında ne var? ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 23 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 18:04
23 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’23 Şubat 2021 Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 23 Şubat 2021 Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.00'da Doğduğun Ev Kaderindir ardından saat  13:00’da Survivor Panorama programı geliyor. 14.45'te ise Kırmızı Oda dizisi ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 23.02.2021  14 02 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Kırmızı Oda / Tkr

13:15 Süper 1 Takım

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:15 Arif V 216

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun 

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 23.02.2021 18:04
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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