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23 Şubat 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 23 Şubat 2021 Salı günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 12:04
23 Şubat 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
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TRT 1 yayın akışı içerisinde 21 Şubat Pazar günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 21 Şubat Pazar  günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 09:15 saatlerinde Diriliş Ertuğrul ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Benim Adım Melek dizisi yeni bölümüyle ve daha sonrasında ise Ana Haber programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Tövbeler Olsun  ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1’in 21 Şubat Pazar  günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.

TRT 1 21 Şubat Pazar yayın akışı

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Işığın Prensesi

07:05 Böyle Bitmesin

09:15 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

14:05 Benim Adım Melek (Altyazılı)

17:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

00:15 Gönül Dağı (Altyazılı)

03:00 Diriliş "Ertuğrul"

05:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.02.2021 12:04
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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