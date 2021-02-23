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23 Şubat 2021 Salı Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Salı Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 23.02.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 06:02
23 Şubat 2021 Salı Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 21.02 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 21 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Zaman Makinesi 1973

16:45 Çocuktan Al Haberi / Yeni bölüm

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza / Yeni bölüm

00:15 Ramo / Tkr

02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Tkr

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.02.2021 06:02
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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