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23 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var? haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 23-02-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 12:04
23 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 16 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 16 Şubat Salı yayın akışı

07.00 Sihirli Annem (Tekrar)

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16.00 Yüzleşme (Yeni Bölüm)

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)

00.15 Sadakatsiz (Tekrar)

02.20 Yüzleşme (Tekrar)

04.40 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.02.2021 12:04
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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