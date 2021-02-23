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23 Şubat 2021 Salı günü Star TV yayın akışı

Salı günü Star TV yayın akışı konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Şubat 23 Salı tarihindeki haberimizden Salı günü Star TV yayın akışı hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 12:03
23 Şubat 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 07:00'da Medcezir dizisiyle başlıyor. Ardından 11:45'de En Güzel Bölüm magazin programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 23 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

07:00 MEDCEZİR ( TEKRAR )

09:30 ASTERİKS VE OBİRİKS GİZLİ GÖREVDE (YABANCI SİNEMA)

11:45 EN GÜZEL BÖLÜM ( MAGAZİN )

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA (KADIN PROGRAMI )

13:00 AKREP ( TEKRAR )

15:45 EN GÜZEL BÖLÜM ( MAGAZİN ) 

16:00 SENİ ÇOK BEKLEDİM ( TEKRAR ) 

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA ( YENİ BÖLÜM )

00:15 SEFİRİN KIZI

03:00  İLK KURŞUN ( SİNEMA )

04:30 TÜRK MÜZİĞİ

05:30 GENİŞ AİLE ( TEKRAR )

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.02.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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