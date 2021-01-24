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23 Ocak 2021 Cumartesi reyting sonuçları!

23 Ocak 2021 Cumartesi hangi diziler reyting sıralamasında ilk sıralarda yer aldı? Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, İbo Show ve Survivor'ın sıralamada olduğu AB ve total reyting sonuçları sizlerle...

24 Ocak 2021 Pazar 17:56
23 Ocak 2021 Cumartesi reyting sonuçları!
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23 Ocak 2021 Cumartesi hangi diziler reyting sıralamasında ilk sıralarda yer aldı? Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, İbo Show ve Survivor'ın sıralamada olduğu  AB ve total reyting sonuçlarını sizler için hazırladık. İşte ayrıntılar...

 

Televizyon ekranlarında farklı yapımların yer almasıyla reytiglerde kıyasıya rekabet yaşandı. İbo Show ve Survivor gibi yapımların yanında diziler arasında da mücadele yaşandı. Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, İlk Aşk ve Sen  Çal Kapımı ilk sıralarda kendilerine yer aradılar.

Zirvede dizi yapımları yer alırken listenin devamında yarışma programları ve televizyon showları tamamladı. Total reyting sıralamasında ilk 5'te yer almayan İbo Show AB sıralamasında neredeyse zirveyi zorladı. Gönül Dağı ve Kuzay Yıldızı İlk Aşk arasındaki rekabet de listede yer aldı.

İşte 23 Ocak 2021 Cümartesi günü reyting sıralaması. 

REYTİNG SONUÇLARI TOTAL

1- Gönül Dağı

2- Kuzey Yıldızı İlk Aşk

3- Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

4- Survivor

5- Show Ana Haber

6- İbo Show Özel Röportaj

7- İbo Show

8- Gönül Dağı özeti

9- Kuzey Yıldızı İlk Aşk (özet)

10- Kanal D Ana Haber

REYTİNG SONUÇLARI AB CUMARTESİ

1- Gönül Dağı

2- Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta sonu

3- İbo Show

4- İbo Show özel röportaj

5- Survivor

6- Gönül Dağı (özet)

7- hava durumu Kanal D

8- Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı

9- Show Ana Haber

10- Sen Çal Kapımı

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
ReytingSurvivor
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