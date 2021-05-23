23 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Teşkilat, Menajerimi Ara, Kefaret reyting birincisi kim oldu?

23 Mayıs 2021 Pazar gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Pazar akşamları televizyonda Kefaret, Teşkilat, Menajerimi Ara dizileri yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

23 Mayıs 2021 Pazar reyting sonuçları

Geçen haftanın reyting sonuçları (16 Mayıs 2021 Pazar)

23 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 16 Mayıs Pazar günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın oldu. AB grubunda da ilk sırayı Teşkilat dizisi kaptırmadı. Total ve AB grubunda ilk 10 ise şu şekilde;