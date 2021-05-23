İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

23 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Teşkilat, Menajerimi Ara, Kefaret reyting birincisi kim oldu?

23 Mayıs 2021 Pazar reyting sonuçları gündem oldu. Pazar akşamları televizyonda yayınlanan Teşkilat, Menajerimi Ara ve Kefaret gibi sevilen diziler reyting yarışına giriyor. Dizi seveler Teşkilat, Menajerimi Ara, Kefaret kim birinci oldu, Pazar günü reytinglerde hangi dizi birinci oldu sorularını araştırıyor. 23 Mayıs Pazar reytingleri merakla bekleniyor.

23 Mayıs 2021 Pazar 22:27
23 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Teşkilat, Menajerimi Ara, Kefaret reyting birincisi kim oldu?
Takip Et:

23 Mayıs 2021 Pazar gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Pazar akşamları televizyonda Kefaret, Teşkilat, Menajerimi Ara dizileri yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

23 Mayıs 2021 Pazar reyting sonuçları

23 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Geçen haftanın reyting sonuçları (16 Mayıs 2021 Pazar)

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 16 Mayıs Pazar günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın oldu. AB grubunda da ilk sırayı Teşkilat dizisi kaptırmadı. Total ve AB grubunda ilk 10 ise şu şekilde;


Son Güncelleme: 23.05.2021 22:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Reyting25nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Mayıs 2021
Lise ve Ön Lisans için Ortaöğretim KPSS sınavı bu yıl yapılacak mı?
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan kimdir, nereli yaşı Kaç?
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Çukur 129. bölüm Show TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Çukur yeni son bölüm izle
Güncel gümüş fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.