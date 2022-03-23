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23 Mart Survivor All Star Barış Neden Yarışmada Yok? Barış Elendi Mi? Barış Ne Zaman Yarışacak?

Survivor All Star yarışmasında bu akşam Barış'ın oyunda olmaması izleyicileri şüpheye soktu.

23 Mart 2022 Çarşamba 22:16
23 Mart Survivor All Star Barış Neden Yarışmada Yok? Barış Elendi Mi? Barış Ne Zaman Yarışacak?
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Survivor All Star yarışmasında bu akşam Barış'ın oyunda olmaması izleyicileri şüpheye soktu. Survivor Barış elendi mi? Survivor Barış bugün yarışmada neden yok? Survivor'da Barış'ın olmaması izleyiciler tarafından merakla beklenirken neler olduğu sorgulanıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Survivor All Star bu sene başlaması ile birlikte seyirciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilmektedir. 23 Mart Barış'ın yarışmada olmaması izleyicileri meraklandırdı. İnternet ortamından Barış'ın elenip elenmediğini, neden yarışmada bu akşam olmadığını merak eden seyirciler ise yanıtı gursesgazetesi.com adresinde buluyor.

23 Mart Barış neden yarışmada yok?

Survivor All Star'da bu sene yarışan Barış Murat Yağcı 23 Mart akşamı yayınlanan bölümde olmaması sonrasında seyirciler meraklanmaya başladı. Yarışmada neden yer almadığını araştıran seyirciler ise Barış'ın elenip elenmediğini sorguluyor. İşte detaylar..

Survivor'da dokunulmazlık oyunu mücadelesine katılmayan Barış Murat Yağcı bu akşam neden oynamıyor? İşte yanıtı..

Survivor'da Barış rahatsızlığı dolayısı ile bu akşam ki dokunulmazlık mücadelesinde yer almadı.

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