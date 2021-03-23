23 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 20 Mart Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 20 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 20 Mart Cumartesi yayın akışı

04 :35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin

09:00 Yedi Numara

10:05 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler

13:20 Keşif- Sinema

15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Uyanış : Büyük Selçuklu

04:10 Yok Olmadan Keşfet

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi