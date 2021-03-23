23 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 20 Mart Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 20 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.
TRT 1 20 Mart Cumartesi yayın akışı
04 :35 Işığın Prensesi
06:50 Böyle Bitmesin
09:00 Yedi Numara
10:05 Tozkoparan İskender
11:40 Acemi Anneler
15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Uyanış : Büyük Selçuklu
04:10 Yok Olmadan Keşfet
TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi