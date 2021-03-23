23 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 13 Mart Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.
Kanal D 13 Mart Cumartesi yayın akışı
06.30 Sihirli Annem (Tekrar)
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 İnek Şaban
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Iron Man 2
22:30 Kod Adı:Olympos
01:00 Kod Adı: Olympus
03:00 Müzik Arası
04:00 Afilli Aşk
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