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23 Mart 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Salı Kanal 7 yayın akışında ne var? haberinin en yeni ayrıntılarını 23.03.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 12:01
23 Mart 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Salı günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 23 Mart Salı yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 SUSUZLUK

09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

11:50 YARALI KALBİM

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:30 TATLI BELA

23:10 CİCİ ANNEM

01:00 AH KALBİM

00:20 GÜNDÜZ GECE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.03.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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