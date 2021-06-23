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23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?

Birçok kişinin merak ettiği 23 Haziran 2021 Çarşamba günü gündeme gelen Çarşamba TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 23-06-2021 tarihli haberimizde Çarşamba TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 09:02
23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

• 06:38İstiklal Marşı Ve Günün Programı
 
• 06:40Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
 
• 08:05Vuslat
 
• 11:00Tozkoparan
 
• 12:30Kalk Gidelim
 
• 15:55Uefa Euro 2020 Futbol Karşı
 
• 18:00Ana Haber
 
• 18:15Doğrusu Ne?
 
• 18:20Kupa Akşamı
 
• 18:55Türkiye-galler
 
• 21:00Kupa Akşamı
 
• 21:55İtalya-isviçre

 

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 23 Haziran 2021 Çarşamba günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Yeşil Yol filmi ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 23.06.2021 09:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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