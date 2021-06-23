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23 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında neler var?

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Çarşamba Fox TV yayın akışında neler var? haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 23 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 09:00
23 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında neler var?
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 23 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

  • 01:00

    AnamızVar 2
     

  • 03:00

    Her Yerde Sen - Tekrar
     

  • 06:00

    Aşk Yeniden - Tekrar
     

  • 08:00

    Çalar Saat
     

  • 11:00

    Sen Çal Kapımı - Tekrar
     

  • 14:00

    Şevkat Yerimdar - Tekrar
     

  • 15:45

    Sen Çal Kapımı - Tekrar
     

  • 19:00

    Fox Ana Haber
     

  • 20:00

    Sen Çal Kapımı

 

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında yerli film Ayla ekranlara geliyor. 23 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Türk İşi Dondurma ve Ali Kundilli gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 23.06.2021 09:00
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