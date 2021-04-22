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22 Nisan reyting sonuçları; Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs reyting yarışı

22 Nisan reyting sonuçları pek çok dizi sever tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, 22 Nisan reyting sonuçları; Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs reyting sonuçları başlıklarını araştırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:32
22 Nisan reyting sonuçları; Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs reyting yarışı
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22 Nisan 2021 reyting sonuçları için pek çok kişi araştırmalarına devam ediyor. Özellikle ekranların yeni dizileri Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs ve rekortmen Çukur, Survivor ve Mucize Doktor merak edilirken 22 Nisan reyting sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor.

22 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?

22 Nisan reyting sonuçları ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Sonuçlar 23 Nisan sabah saat 10.00’da yapılacaktır.

Geçen haftanın reytingleri

Total İlk 10 Program

1 Bir Zamanlar Çukurova Atv

2 Esra Erol'da Atv

3 Camdaki Kız Kanal D

4 Bir Zamanlar Çukurova (Özet) Atv

5 Hava Durumu Atv

6 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber Fox

7 Bir Zamanlar Kıbrıs Trt 1

8 Müge Anlı Ile Tatlı Sert Atv

9 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar Atv

10 Mucize Doktor Fox

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:32
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Anahtar Kelimeler:
22 NisanReyting SonuçlarıBir Zamanlar ÇukurovaCamdaki KızBir Zamanlar Kıbrıs
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