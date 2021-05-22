22 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Gönül Dağı, İbo Show, Kardeşlerim Savaşçı reyting birincisi kim oldu?

22 Mayıs 2021 Cumartesi gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Cumartesi akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Cumartesi akşamları televizyonda Savaşçı, Kardeşlerim, Gönül Dağı dizileri yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 ve İbo Show gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

22 Mayıs 2021 Cumartesi reyting sonuçları

Geçen haftanın reyting sonuçları (15 Mayıs 2021 Cumartesi)

22 Mayıs Cumartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 15 Mayıs Cumartesi günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim dizisinin oldu. AB grubunda ise ilk sıra TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı oldu. Total ve AB grubunda ilk 10 ise şu şekilde;