22 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Günün Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

Ekranların en çok sevilen gündüz kuşağı programında yine heyecan doruktaydı. Yarışmacıların birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de günün yarışmacısı kaç puan aldı? İşte izleyicileri ekrana kilitleyen o bölümün sonuçları...

TV 8 ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bir haftaya bomba gibi bir giriş yaptı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de sona kalan beş yarışmacı kıyasıya mücadele verirken gün sonu puanları oldukça merak edildi. Lezzetin, hızın ve rekabetin bol bol gösterildiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacılar haftanın birincisi olabilmek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Haftanın sonunda en çok puana sahip olan kişinin 15 bin TL. ödülle evine döneceği Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugünün yarışmacısı kaç puan aldı? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Heyecan Dorukta!

22 MART ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜNÜN PUANLAMALARI

Birbirinden farklı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Zuhal Topal'la yemekteyiz'de gün sonu puanları tüm izleyenler tarafından oldukça merak edildi. Yemek alanında oldukça yetenekli beş yarışmacının bir araya gelmesini sayğlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kimdi? İşte detaylar...

Özge, Oğuzhan, Gökhan, Gizem ve Canan'ın kıyasıya müzdele verdiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 22 Mart 2022 yarışmacısı Gökhan oldu. Misafirlerinin en iyi şekilde ağırlamaya çalışan Gökhan'ın aldığı puan listesi ise izleyenleri şaşırttı.

Canan Yılmaz Yoldaş'tan 5 puan alan Gökhan Aydın, Oğuzhan Öner'den 6 ve Özge Esin'den 5 puan aldı. Gizem Özgür'den puan alamayan Gökahn Aydın'ın Zuhal Topal'dan kaç puan alacağı ise henüz belli değil. Birbirinden heyecanlı bölümleriyle gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olmayı başaran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Peki Gökhan Aydın'ın aldığı puanlar hakkında siz ne dşünüyorsunuz? Sizce haketti mi?