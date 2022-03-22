GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM

22 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Günün Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

Ekranların en çok sevilen gündüz kuşağı programında yine heyecan doruktaydı.

22 Mart 2022 Salı 13:19
22 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Günün Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?
Takip Et:

Ekranların en çok sevilen gündüz kuşağı programında yine heyecan doruktaydı. Yarışmacıların birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de günün yarışmacısı kaç puan aldı? İşte izleyicileri ekrana kilitleyen o bölümün sonuçları...

TV 8 ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bir haftaya bomba gibi bir giriş yaptı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de sona kalan beş yarışmacı kıyasıya mücadele verirken gün sonu puanları oldukça merak edildi. Lezzetin, hızın ve rekabetin bol bol gösterildiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacılar haftanın birincisi olabilmek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Haftanın sonunda en çok puana sahip olan kişinin 15 bin TL. ödülle evine döneceği Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugünün yarışmacısı kaç puan aldı? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Heyecan Dorukta!

Birbirinden farklı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Zuhal Topal'la yemekteyiz'de gün sonu puanları tüm izleyenler tarafından oldukça merak edildi. Yemek alanında oldukça yetenekli beş yarışmacının bir araya gelmesini sayğlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kimdi? İşte detaylar...

22 MART ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜNÜN PUANLAMALARI

Özge, Oğuzhan, Gökhan, Gizem ve Canan'ın kıyasıya müzdele verdiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 22 Mart 2022 yarışmacısı Gökhan oldu. Misafirlerinin en iyi şekilde ağırlamaya çalışan Gökhan'ın aldığı puan listesi ise izleyenleri şaşırttı. 

Canan Yılmaz Yoldaş'tan 5 puan alan Gökhan Aydın, Oğuzhan Öner'den 6 ve Özge Esin'den 5 puan aldı. Gizem Özgür'den puan alamayan Gökahn Aydın'ın Zuhal Topal'dan kaç puan alacağı ise henüz belli değil. Birbirinden heyecanlı bölümleriyle gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olmayı başaran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Peki Gökhan Aydın'ın aldığı puanlar hakkında siz ne dşünüyorsunuz? Sizce haketti mi?

Son Güncelleme: 22.03.2022 13:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal KimdirZuhal Topalla Yemekteyiz PuanlarıZuhal Topalla Yemekteyiz Gökhan Aydın PuanlarıGökhan Aydın PuanlarıZuhal Topalla Yemekteyiz Yeni Yarışmacılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mina Nur Kaymas kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Mina Nur Kaymas kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Özgür Özgülgün kimdir? Nerelidir? Özgür Özgülgün kaç yaşındadır?
Özgür Özgülgün kimdir? Nerelidir? Özgür Özgülgün kaç yaşındadır?
Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan nereli, kaç yaşında? Ahmet Gülhan hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan nereli, kaç yaşında? Ahmet Gülhan hangi projelerde yer aldı?
Hülya Gülşen Irmak kimdir?
Hülya Gülşen Irmak kimdir?
Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli, kaç yaşında? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli, kaç yaşında? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı?

Popüler Haberler

Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2022 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Evde bakım maaşı Mart 2022 yatan iller hangileri? 17 Mart 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı
TJK 16 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Mart 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 16 Mart 2022 Çarşamba
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Mart 2022 Engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir?
İBB ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar yapmaya devam ediyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 500 TL intibak zammı ne zaman gelecek?
Teşkilat dizisindeki Kasım kimdir? Tanıl Yöntem kimdir ? Kaç yaşındadır?
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 30 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 dizi, film ve programları
İBB Halk Süt için başvurular nasıl yapılır?
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.