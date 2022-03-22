22 Mart 2022 Salı: Televizyonda Bugün Neler Var? 22 Mart Atv, Star, Kanal D, Show Tv, Fox, Tv8, TRT 1 Yayın Akış Listesi

Sevilerek takip edilen diziler, birbirinden farklı tartışma programları, spor içerikleri ve daha fazlası.. 22 Mart 2022 Salı günü televizyonda ne var? İzleyicilerin her gün merakla beklediği televizyon yayın akış listeleri gursesgazetesi.com tarafından sizlerle.. Bu hafta Salı günü televizyon ekranlarında izleyicileri neler bekliyor? Takip edilen diziler, spor ve tartışma programları, yarışmalar ve daha nicesi.. İşte 22 Mart 2022 salı televizyon yayın akış listesi haberimizin devamında yer alıyor..
22 MART 2022 SALI ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
22 MART 2022 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeşim
22 MART 2022 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
18.40 Star Haber
20:00 Olanlar Oldu
22 MART 2022 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
22 MART 2022 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
22 MART 2022 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
22 MART 2022 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Baba