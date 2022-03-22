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22 Mart 2022 Salı: Televizyonda Bugün Neler Var? 22 Mart Atv, Star, Kanal D, Show Tv, Fox, Tv8, TRT 1 Yayın Akış Listesi

Sevilerek takip edilen diziler, birbirinden farklı tartışma programları, spor içerikleri ve daha fazlası.. 22 Mart 2022 Salı günü televizyonda ne var?

22 Mart 2022 Salı 10:47
22 Mart 2022 Salı: Televizyonda Bugün Neler Var? 22 Mart Atv, Star, Kanal D, Show Tv, Fox, Tv8, TRT 1 Yayın Akış Listesi
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Sevilerek takip edilen diziler, birbirinden farklı tartışma programları, spor içerikleri ve daha fazlası.. 22 Mart 2022 Salı günü televizyonda ne var? İzleyicilerin her gün merakla beklediği televizyon yayın akış listeleri gursesgazetesi.com tarafından sizlerle.. Bu hafta Salı günü televizyon ekranlarında izleyicileri neler bekliyor? Takip edilen diziler, spor ve tartışma programları, yarışmalar ve daha nicesi.. İşte 22 Mart 2022 salı televizyon yayın akış listesi haberimizin devamında yer alıyor..

22 MART 2022 SALI ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

22 MART 2022 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeşim

22 MART 2022 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

18.40 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

22 MART 2022 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

22 MART 2022 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

22 MART 2022 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

22 MART 2022 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI 

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Baba

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