22 Mart 2022 Salı Reyting Sonuçları Açıklandı! Survivor, Destan, Müge Anlı, Esra Erol, Üç Kız Kardeş, Baba Hangi Program Zirveye Yerleşti?

22 Mart Salı günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. ATV ekranlarında Müge Anlı ve sonrasında Esra Erol, Tv8 ekranlarında Survivor, Destan ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor. İşte dün akşama dair tüm sıcak gelişmeler ve güncel reyting sonuçları..

22 MART SALI REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları dizilerin veya yapımların devamlılığını sürdürülebilmesi için kanallar ve izleyiciler tarafından sık takip edilen bir ölçüm aracıdır. Ölçüm aracı sayesinde Türkiye'de yer alan programların hangi zaman diliminde ve hangi kesim tarafından izlendiğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Günümüzde reyting sonuçlarına olan ilgi en üst safha da yer almakta ve özellikle dizi fanlarının sık takip ettiği konulardan bir tanesidir.

22 Mart Pazartesi günü yayınlanan programlardan Survivor, Üç Kız Kardeş, Baba ve Destan gibi yapımlar haftayı sizce kaçıncı sırada kapattı? İşte reyting sonuçları..

Reyting sonuçları her gün saat 10:30 - 11:00 arasında paylaşılmaktadır. Ölçüm bilgileri geldiğinde bu sayfa üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM