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22 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışında ne var?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Salı TRT Spor yayın akışında ne var? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 22.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 21:51
22 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışında ne var?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 22 Haziran 2021 Salı TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 22 Haziran 2021 Salı yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:58  İstiklal Marşı

07:00  İlk Baskı (Canlı)

08:50  Takvim Yaprakları

08:55  Hava Durumu

09:00  İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15  UEFA EURO 2020 ÖZETLER

09:45  AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

09:50  Hava Durumu

09:55  Takvim Yaprakları

10:00  Spor Bülteni (Canlı)

10:55  Efsanelerin İzinde

11:00  Spor Manşet (Canlı)

12:35  UEFA EURO 2020 ÖZETLER

13:00  Spor Bülteni (Canlı)

13:45  AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

13:50  Takvim Yaprakları

13:55  Hava Durumu

14:00  TBMM-TV (Canlı)

14:00  Spor Stüdyosu (Canlı)

15:55  AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

16:00  Gündem Futbol Transfer (Canlı)

17:55  AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

18:00  Spor Merkezi (Canlı)

19:55  Hava Durumu

20:00  Kupa Akşamı (Canlı)

21:55  UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HIRVATİSTAN - İSKOÇYA " (Canlı)

00:00  Kupa Gecesi (Canlı)

02:00  UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " ÇEK CUMHURİYETİ - İNGİLTERE "

03:40  Kupa Gecesi

05:40  UEFA EURO 2020 ÖZETLER

06:05  Takvim Yaprakları

06:10  UEFA EURO 2020 ÖZETLER

06:58  İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor22 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 22 Haziran 2021 Salı TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor Salı yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı NBA özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 22.06.2021 21:51
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