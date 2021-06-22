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22 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 22 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 06:02
22 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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TRT 1 yayın akışı içerisinde 13 Haziran 2021 Pazar günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 13Haziran 2021 Pazar günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06.35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08.00 Vuslat

11.05 Tozkoparan

12.50 Kalk Gidelim

16.05 Koyverdin Gittin Beni

19.00 Ana Haber

21.55 Euro 2020 Çekya-İngiltere

00.15 Teşkilat

02.30 Koyverdin Gittin Beni

04.40 Kalk Gidelim

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 22.06.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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