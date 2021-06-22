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22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var? haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 22.06.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 09:03
22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 122 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:05 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş.
18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Portekiz" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
02:35 3'Te 3
04:05 Kalk Gidelim

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 22.06.2021 09:03
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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