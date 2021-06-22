22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 13 Haziran 2021 Pazar günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 13Haziran 2021 Pazar günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06.35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08.00 Vuslat

11.05 Tozkoparan

12.50 Kalk Gidelim

16.05 Koyverdin Gittin Beni

19.00 Ana Haber

21.55 Euro 2020 Çekya-İngiltere

00.15 Teşkilat

02.30 Koyverdin Gittin Beni

04.40 Kalk Gidelim

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi