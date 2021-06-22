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22 Haziran 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 22.06.2021 tarihli haberimizde.

22 Haziran 2021 Salı 06:01
22 Haziran 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 22 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:00 Geniş Aile
  • 09:30 Çizgi Film
  • 09:45 Ayşecik ile Ömercik
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 Çizgi Film
  • 13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
  • 15:45 En Güzel Bölüm
  • 16:00 Ada Masalı
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Ada Masalı
  • 03:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 03:30 Türk Müziği
  • 04:30 Geniş Aile

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 22.06.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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