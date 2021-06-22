22 Haziran 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV, Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 22 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Geniş Aile

09:30 Çizgi Film

09:45 Ayşecik ile Ömercik

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Çizgi Film

13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Ada Ma salı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Ada Masalı

03:00 Tülin Şahin ile Moda

03:30 Türk Müziği

04:30 Geniş Aile

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