22 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 22 Haziran Salı Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 22 Haziran Salı yayın akışı;

06:00 Alev Alev

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Cam Tavanlar

02:45 Kahraman Babam

04:45 Sevcan'la Lezzet Yolunda

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi