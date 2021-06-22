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22 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?

Salı Kanal D yayın akışında neler var? konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Salı Kanal D yayın akışında neler var? hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 22 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 06:02
22 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.30'da Konuştukça yer alıyor. Sevilen program  tamamlandıktan sonra 08:45'de  Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim  programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 20 Haziran Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 20 Haziran Pazar yayın akışı

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Baht Oyunu

15:45 Aşkın Tarifi   
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Babamın Ceketi
22:45 Baht Oyunu

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 22.06.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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