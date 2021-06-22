22 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.30'da Konuştukça yer alıyor. Sevilen program tamamlandıktan sonra 08:45'de Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 20 Haziran Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 20 Haziran Pazar yayın akışı

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Baht Oyunu



15:45 Aşkın Tarifi18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu20:00 Çok Güzel Hareketler 221:00 Babamın Ceketi22:45 Baht Oyunu

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