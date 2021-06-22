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22 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Gündeme bomba gibi düşen Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 22.06.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 18:03
22 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.30'da Konuştukça yer alıyor. Sevilen program  tamamlandıktan sonra 08:45'de  Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim  programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 20 Haziran Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 20 Haziran Pazar yayın akışı

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Baht Oyunu

15:45 Aşkın Tarifi   
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Babamın Ceketi
22:45 Baht Oyunu

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 22.06.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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