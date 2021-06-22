İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

22 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Birçok kişinin merak ettiği Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 22 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 06:01
22 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Pazar  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Başkent Kulisi izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 16:00'da Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise  Hafta Sonu Haberleri   programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 19:40'da olduğunda sevilen dizi  Yemin  yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 20 Haziran Pazar yayın akışı​

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Kül
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 İki Annem
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Sensiz Olmaz
00:20 Karaova Düğünü
01:45 Ah Kalbim

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 22.06.2021 06:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?
Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler
Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler
Musa Arslanali kimdir?
Musa Arslanali kimdir?
Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?
Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?

Popüler Haberler

22 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışında neler var?
22 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
22 Haziran 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
22 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
2021 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
Yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Subay ve Yedek subay başvuru şartları
Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
Son yılların en popüler yabancı dizi önerileri
Kefaret dizisi Zeki karakteri kimdir? Tolga Güleç'in hayatı ve yer aldığı diziler
Tuncay Akça kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tuncay Akça hakkında bilgiler
İŞKUR TYP aylığı kaç paradır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Gönül Dağı dizisinin Serdar'ı Utku Ateş'in hayat hikayesi!
Devletten durumu kötü olan vatandaşlara nakit ve gıda yardımı
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
Emeklilere 355 TL ek intibak zammı formülü nedir? İntibak zammı ne zaman ödenecek?
Haziran 2021 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Haziran 2021 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu
Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?
PTT kargo gönderi takip ifadelerinin anlamları nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.