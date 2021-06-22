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22 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı

Salı günü Star TV yayın akışı konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 22 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Salı günü Star TV yayın akışı haberimize göz atarak Haziran 22 Salı tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 18:02
22 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 22 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:00 Geniş Aile
  • 09:30 Çizgi Film
  • 09:45 Ayşecik ile Ömercik
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 Çizgi Film
  • 13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
  • 15:45 En Güzel Bölüm
  • 16:00 Ada Masalı
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Ada Masalı
  • 03:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 03:30 Türk Müziği
  • 04:30 Geniş Aile

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 22.06.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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