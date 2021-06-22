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22 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışında ne var?

Salı Fox TV yayın akışında ne var? ile ilgili yeni ayrıntılar 22 Haziran 2021 Salı tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 22 Haziran 2021 gününe ait Salı Fox TV yayın akışında ne var? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 21:52
22 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışında ne var?
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 22 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 22 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı

08.00 Çalar Saat

11.00 Aşk Mantık İntikam

13.15 Bay Yanlış

16.00 Şef Akademi Doğada

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam

22.30 Sen Çal Kapımı

01.45 Şef Akademi Doğada

04.00 Her Yerde Sen

06.00 Aşk Yeniden

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 22 Haziran 2021 Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında yerli film Ayla ekranlara geliyor. 22 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Ayla, Feride gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler 22 Haziran 2021 Salı Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV 22 Haziran 2021 Salı günlük yayın akışında Salı günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 22.06.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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