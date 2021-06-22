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22 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 22.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 22:08
22 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “22 Haziran 2021 Salı ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 22 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
22:45 Black Panther  (Yabancı Sinema)

01:05 Akıncı

04:35 Kuruluş Osman 

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 22 Haziran 2021 Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara geliyor. ATV yayın akışı 22 Haziran 2021 Salı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında Salı günü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, 22 Haziran 2021 Salı ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Salı günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 22.06.2021 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
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