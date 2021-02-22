21 Şubat Pazar TV reyting sonuçları Arıza, Kefaret, Hercai, Menajerimi Ara reyting yarışında birinci kim oldu?

21 Şubat 2021 Pazar günü reyting sonuçları

21 Şubat Pazar günü dizilerin reytingleri izleyicilerin en çok izlenilen ve takip edilen yapımları listelemektedir. Dün akşam ekranlarda Star Tv’de Menajerimi Ara, Fox Tv’de Kefaret, Show Tv’de Arıza dizileri vardı. Dizi, programların arasında biri zirveye ulaştı.

21 Şubat total reyting sonuçları

*SURVIVOR

*GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

*KEFARET

*ARIZA

*SHOW ANA HABER

*ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

*ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 EN İYİLER

*KEFARET (ÖZET)

*HAVA DURUMU

*HERCAİ

