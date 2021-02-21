21 Şubat 2021 Pazar bu akşam hangi diziler var? Pazar günü yayınlanan diziler ve tv programları

Herkes 21 Şubat 2021 Pazar günü televizyon kanallarında yayınlanacak olan dizilerin neler olduğunu merakla araştırıyor. Pazar günü yayınlanan dizilerin yanı sıra TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye adlı yarışmada Pazar günü ekranlarda izleyicilerle buluşuyor. MasterChef Türkiye adlı yarışma Pazzar günlerinde izleyenlerin karşısına eleme gecesiyle geliyor. Herkes Pazar günlerin hangi kanalda hangi dizinin olduğunu merakla araştırıyor.

Pazar günü genellikle birbirinden farklı konuları ve hikayeleri işleyen aksiyon, macera ve aşk gibi konuların işlendiği diziler arasında Kefaret ve Arıza dizilerinin aralarındaki reyting yarışının olduğu Pazar gününde başka hangi dizilerin olduğu diziseverler tarafından merakla araştırılıyor.

İşte Pazar günü yayınlanan televizyon dizileri ve yayınlanacakları kanallar;

1. MASTERCHEF TÜRKİYE TV 8

2. ARIZA SHOW TV

3. ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D

4. MENAJERİMİ ARA STAR TV

5. MARİA İLE MUSTAFA ATV

6. KEFARET FOX TV

7. TÖVBELER OLSUN - TRT 1