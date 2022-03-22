21 Mart Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı! Alparslan Büyük Selçuklu Zirveyi Aldı, Götürdü! Yasak Elma Seri Takipte..

21 Mart Pazartesi günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Fox Tv ekranlarında Yasak Elma, Tv8 ekranlarında Survivor, Üç Kuruş ve Alparslan gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor. İşte dün akşama dair tüm sıcak gelişmeler ve güncel reyting sonuçları..
21 MART PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları dizilerin veya yapımların devamlılığını sürdürülebilmesi için kanallar ve izleyiciler tarafından sık takip edilen bir ölçüm aracıdır. Ölçüm aracı sayesinde Türkiye'de yer alan programların hangi zaman diliminde ve hangi kesim tarafından izlendiğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.
21 Mart Pazartesi günü yayınlanan programlardan Survivor, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan gibi yapımlar haftayı sizce kaçıncı sırada kapattı? İşte reyting sonuçları..
Reyting sonuçları her gün saat 10:30 - 11:00 arasında paylaşılmaktadır. Ölçüm bilgileri geldiğinde bu sayfa üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|1
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
|TRT 1
|2
|YASAK ELMA
|FOX
|3
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|4
|ESRA EROL'DA
|ATV
|5
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|7
|UC KURUS
|SHOW TV
|8
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|9
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET)
|TRT 1
|10
|ATV ANA HABER
|ATV
AB İLK 10 PROGRAM
|1
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
|TRT 1
|2
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|3
|YASAK ELMA
|FOX
|4
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|5
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|6
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET)
|TRT 1
|7
|ESRA EROL'DA
|ATV
|8
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|9
|ATV ANA HABER
|ATV
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
|1
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
|TRT 1
|2
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|3
|YASAK ELMA
|FOX
|4
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|6
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|7
|ESRA EROL'DA
|ATV
|8
|UC KURUS
|SHOW TV
|9
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET)
|TRT 1
|10
|ATV ANA HABER
|ATV