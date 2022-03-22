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21 Mart Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı! Alparslan Büyük Selçuklu Zirveyi Aldı, Götürdü! Yasak Elma Seri Takipte..

21 Mart Pazartesi günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. 21 Mart Pazartesi reyting sonuçları ve daha fazlası..

22 Mart 2022 Salı 10:45
21 Mart Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı! Alparslan Büyük Selçuklu Zirveyi Aldı, Götürdü! Yasak Elma Seri Takipte..
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21 Mart Pazartesi günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Fox Tv ekranlarında Yasak Elma, Tv8 ekranlarında Survivor, Üç Kuruş ve Alparslan gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor. İşte dün akşama dair tüm sıcak gelişmeler ve güncel reyting sonuçları..

21 MART PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları dizilerin veya yapımların devamlılığını sürdürülebilmesi için kanallar ve izleyiciler tarafından sık takip edilen bir ölçüm aracıdır. Ölçüm aracı sayesinde Türkiye'de yer alan programların hangi zaman diliminde ve hangi kesim tarafından izlendiğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Günümüzde reyting sonuçlarına olan ilgi en üst safha da yer almakta ve özellikle dizi fanlarının sık takip ettiği konulardan bir tanesidir.

21 Mart Pazartesi günü yayınlanan programlardan Survivor, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan gibi yapımlar haftayı sizce kaçıncı sırada kapattı? İşte reyting sonuçları..

Reyting sonuçları her gün saat 10:30 - 11:00 arasında paylaşılmaktadır. Ölçüm bilgileri geldiğinde bu sayfa üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 YASAK ELMA FOX
3 SURVIVOR ALL STAR TV8
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 UC KURUS SHOW TV
8 YASAK ELMA (OZET) FOX
9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 YASAK ELMA FOX
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 YASAK ELMA (OZET) FOX
6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
7 ESRA EROL'DA ATV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 ATV ANA HABER ATV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 YASAK ELMA FOX
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 YASAK ELMA (OZET) FOX
7 ESRA EROL'DA ATV
8 UC KURUS SHOW TV
9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
10 ATV ANA HABER ATV
Son Güncelleme: 22.03.2022 10:46
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