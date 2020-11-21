21 Kasım MasterChef nerede çekildi? Bu hafta MasterChef’in çekildiği yer neresi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef’ın yeni bölümü 21 Kasım 2020 Cumartesi yayınlandı. Yayınlanan bölüm sonrasında pek çok kişi MasterChef’in bu hafta nerede çekildiğini araştırmaya başladı. Bursa Tophane Saat Kulesinde yapılan çekimler sonrasında program hayranları Bursa’da bulunan Tophane Saat Kulesini araştırmaya başladı.

MasterChef son bölümü nerede çekildi?

MasterChef Türkiye’nin 21 Kasım’da yayınlanan bölümü Asya ve Avrupa uygarlıklarının köprüsü, Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış olan Bursa’da yapıldı. İskender Kebabı, İnegöl Köfte, Pideli Köfte ve Kemal Paşa Tatlısı ile bilinen Bursa’da yapılan çekimlerde zengin Bursa mutfağının sevilen lezzetleri yapıldı.

Bursa Tophane Saat Kulesi nerede?

Tophane Saat Kulesi, Osmanlı Padişahlarından II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 29. Yılı için inşa edildiği rivayet edilen tarihi bir saat kulesidir. 65 metre yüksekliğinde olan Tophane Saat Kulesi, Tophane Parkı içerisindedir. Konumu itibari ile Bursa’yı geniş bir açı ile gören Tophane Saat Kulesi aynı zamanda yangın kulesi olarak da kullanılmıştır.

Tophane Saat Kulesi hakkında

İlk olarak Sultan Abdüllaziz Han tarafından Tophane bölgesinde yapılan bir saat kulesi 1900’lerin başında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yıkılmıştır. Şu an halen kullanılan Tophane Saat Kulesinin inşaatına 2 Ağustos 1904 tarihinde başlanmış ve II. Abdülhamit Hanın tahta çıkışının 29. Yılı vesilesi ile Vali Reşat Mümtaz Paşa tarafından açılışı yapılmıştır.

6 katlı olan Saat kulesi 65 metre yüksekliğinde ve 4,65 metre enindedir. Kulenin tepesinde 4 yöne bakan saat bulunmaktadır. Kuleye güney kısmından giriş sağlanırken en üst kata çıkabilmek için 89 merdiven yapılmıştır. Kulenin tepesinde 90 santimetre çapında 4 saat bulunmaktadır.