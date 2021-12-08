21 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 21 Haziran Gelinim Mutfakta puanları

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21 Haziran Pazartesi günü puanlama sonrasında günün birincisi açıklandı. Bugünkü puanlama sonucu belli olduğundan geriye 9 çeyrek altın kalıyor.

Haftanın final bölümünde çeyrek altını Gönül kazanmıştı. Yağnur haricinde tüm gelinler 2 adet çeyrek altına sahip olmuştu. Yağnur ise üstünlüğünü 4 çeyrek altınla korumaya devam ediyor. Aysun bu haftayı daha farklı geçirmek istiyor. Bu yüzden 21 Haziran günü günün birincisi olmak için mücadele veriyor. Sezon finalinin başladığı günden bu yana normal koşullarda Cuma günleri bilezikler verilmiş olsaydı Aysun bilezikleri alan isim olacaktı.

Nurten ile Aysun bu hafta hak ettiği bilezikleri kazanmak için daha stratejik davranacaklar. Nurten kaynana bu hafta gelinin tabağından emin olması halinde riskli puanlar verecek.

Gönül ise geldiğinde rakipleriyle arasında pek bir fark olmamasına rağmen durumu şöyle ifade etmişti: “Çok büyük bir enkazı devraldım ama ben o enkazdan öyle bir bina inşa edeceğim ki herkes şok olacak!”

Gönül bu sözleriyle kendisinin ezilmeyeceğini ve çeyrek altınları alacağını dile getirdi. Gönül’ün bu çıkışına karşılık canlı yayına bağlanan Seda şu sözler söyledi: “Oradan esip gürlemek çok kolay. Yapsın başarsın öyle konuşalım. Yağnur gibi bir yarışmacı varken onun hiç şansı hiç yok!”

Seda yarışmada olmasa da bu sözleriyle yarışmada gündem haline geldi. Gönül ise bu sözlerin altında kalmayıp 20 bileziği kazanmak için mücadeleye başladı.

Pazartesi gününün en yüksek puanını alan yarışmacı aynı zamanda; çeyrek altınlarının sayısını artmış, 20 bileziğe yaklaşmış ve günün birincisi olmuş olacak.

Gelinim Mutfakta 21 Haziran puan durumu

Büyük sezon finali 4 hafta sürecek. İlk iki haftası Cuma günü sona eren sezon finalinin bu hafta 3.haftası.

Haftanın ilk bölümünden 5 puanı alan ve Seda Sayan’dan en yüksek puanı alan yarışmacı merak konusu oldu.

Aysun, Ayten ve Gönül’den ayrılmak istiyor. Bu yüzden hem günün birincisi hem de altınların sahibi oldu.

21 Haziran Seda Sayan’ın verdiği puanlar

Yağnur:4

Aysun:4

Ayten:5

Gönül:1

Kaynana Yüksel’in verdiği puanlar

Yağnur:5

Aysun:3

Ayten:4

Kaynana Nermin’in verdiği puanlar

Gönül(gelini):1

Yağnur:1

Aysun:5

Ayten(gelini):1

Gönül:4

Kaynana Nurtan’in verdiği puanlar

Yağnur:1

Aysun(gelini):5

Ayten:4

Gönül:3

Kaynana Nilgün’ün verdiği puanlar

Yağnur(gelini):5

Aysun:1

Ayten:1

Gönül:4

Toplam puanlar

Yağnur:16

Aysun:18

Ayten:15

Gönül:13

Günün birincisi ve çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim Aysun oldu. Günün sonuncusu ise 13 puanla Gönül.

21 Haziran Gelinim Mutfakta fragmanı