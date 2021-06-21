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21 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Pazartesi TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları haberine dair en yeni gelişmeler 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 21:33
21 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 21 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 21 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 09:50 Takvim Yaprakları
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Spor Kitaplığı
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:30 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 12:55 A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI FIVB MİLLETLER LİGİ KARŞILAŞMASI "TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ" (Canlı)
  • 15:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 15:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 16:00 Gündem Futbol Transfer (Canlı)
  • 17:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:25 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF FİNAL KARŞ. " FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES " (Canlı)
  • 21:30 Spor Akşamı (Canlı)
  • 22:25 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 22:30 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER (Canlı)
  • 01:00 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER
  • 04:30 Spor Artı
  • 05:30 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 06:40 AVRUPA ŞAMPİYONASI UNUTULMAZ GOLLER
  • 06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         


Son Güncelleme: 21.06.2021 21:33
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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