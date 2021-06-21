İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

21 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı

Birçok kişinin merak ettiği Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 21 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Haziran 2021 Pazartesi 21:01
21 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı
Takip Et:

Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 21 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 21 Haziran 2021 Pazartesi  yayın akışı

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 TV FİLMİ 

09:50 NERMİN’İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TV FİLMİ

13:10 ÜMMÜHAN

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 TV FİLMİ 

01:30 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 21 Haziran 2021 Pazartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 21 Haziran 2021 Pazartesi günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 21.06.2021 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler
Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler
Musa Arslanali kimdir?
Musa Arslanali kimdir?
Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?
Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?
Tiyatro sanatçısı Aydoğan Temel kimdir? Nerelidir? Aydoğan Temel nerede yaşıyor?
Tiyatro sanatçısı Aydoğan Temel kimdir? Nerelidir? Aydoğan Temel nerede yaşıyor?

Popüler Haberler

21 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ne zaman ve nasıl öldü? Hasan Sabbah gerçek tarihteki hikayesi ve ölüm zamanı
Rüyada boğulmak ne demektir? Boğulmak rüyasının tabiri ve anlamı
Hacet namazı nedir? Hacet namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları
21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 21 Haziran 2021 Pazartesi
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin anlamı
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
Teşkilat dizisindeki Ebru karakteri gerçekte kim?
Brütten nete maaş hesaplaması 2021
Arın Kuşaksızoğlu kimdir?
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken yaşı ve oynadığı diziler
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
21 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri ne kadardır? 2021
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.