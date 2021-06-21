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21 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Pazartesi Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Pazartesi Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var? hakkındaki güncel bilgileri 21 Haziran 2021 Pazartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

21 Haziran 2021 Pazartesi 21:01
21 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Fox TV 21 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran 21 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 21 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 21 Haziran 2021 salı yayın akışı

08:00 İsamil Küçükkaya ile ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 Badem şekeri

22:15 Geniş Aile Yapıştır

00:15 Badem Şekeri

02:15 Son Yaz

05:00 Masumiyet

06:00 Aşk Yeniden

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 21 Haziran 2021 Pazartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında yerli film Ayla ekranlara geliyor. Fox TV 21 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. 21 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışında Masumiyet dizisi yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 21 Haziran 2021 Pazartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 21.06.2021 21:01
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