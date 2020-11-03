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2021'de hangi diziler, hangi kanalda başlayacak? 2021 yeni dizileri ve kanalları

Pandemi nedeniyle diziler yayın hayatlarına bir süre ara verirken, 2021'de hangi dizilerin hangi kanalda başlayacağı araştırılıyor. 2021 yeni dizileri ve kanalları ortaya çıktı.

03 Kasım 2020 Salı 19:10
2021'de hangi diziler, hangi kanalda başlayacak? 2021 yeni dizileri ve kanalları
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2021 yılında televizyon kanallarının yeni sezon hazırlıkları ortaya çıkmaya başladı. Ekranlarda başlayacak diziler, oyuncu kadroları ve konular gibi detaylar sosyal medyada araştırılıyor.

Fox TV 2021 yeni dizileri

Fox TV yeni dönemde 2 diziyle izleyicilerle buluşacak. Kanunsuz Topraklar ve Defne ile Son Gece dizileri yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Kanal hali hazırda Çocuk ve Kefaret dizileriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

TRT 1 2021 yeni dizileri


TRT 1’de 2020’ye bomba gibi giriş yapan kanallar arasında bulunuyor. Uyanış: Büyük Selçuklu ve Masumlar Apartmanı ile reytinglerde üst sıralamalarda yer almayı başaran TRT 1 şimdilerde Gönül Dağı için geri sayıma başladı.

Kanal D 2021 yeni dizileri

Hekimoğlu ve Adaletsiz dizileri sayesinde 2020 yılına damga vurmayı başaran Kanal D, yeni dönemde de isminden söz ettirmeye hazırlanıyor. Bir Annenin Günahlı adlı proje ve İyi Aile Babası yapımları Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Show TV 2021 yeni dizileri

Show TV, Ramo ve Arıza dizisini ekranlarda sevilerek izleniyor. Yeni büyük dizi projesi Alev Alev’de yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Atv 2021 yeni dizileri

EDHO, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova dizileriyle son yıllarda isminden söz ettiren ATV, şimdilerde Akıncı dizisiyle yıla damgasını vurmaya hazırlanıyor.



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:10
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