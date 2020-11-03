2021'de hangi diziler, hangi kanalda başlayacak? 2021 yeni dizileri ve kanalları

2021 yılında televizyon kanallarının yeni sezon hazırlıkları ortaya çıkmaya başladı. Ekranlarda başlayacak diziler, oyuncu kadroları ve konular gibi detaylar sosyal medyada araştırılıyor.

Fox TV 2021 yeni dizileri

Fox TV yeni dönemde 2 diziyle izleyicilerle buluşacak. Kanunsuz Topraklar ve Defne ile Son Gece dizileri yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Kanal hali hazırda Çocuk ve Kefaret dizileriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

TRT 1 2021 yeni dizileri

Kanal D 2021 yeni dizileri

TRT 1’de 2020’ye bomba gibi giriş yapan kanallar arasında bulunuyor. Uyanış: Büyük Selçuklu ve Masumlar Apartmanı ile reytinglerde üst sıralamalarda yer almayı başaran TRT 1 şimdilerde Gönül Dağı için geri sayıma başladı.

Hekimoğlu ve Adaletsiz dizileri sayesinde 2020 yılına damga vurmayı başaran Kanal D, yeni dönemde de isminden söz ettirmeye hazırlanıyor. Bir Annenin Günahlı adlı proje ve İyi Aile Babası yapımları Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Show TV 2021 yeni dizileri

Show TV, Ramo ve Arıza dizisini ekranlarda sevilerek izleniyor. Yeni büyük dizi projesi Alev Alev’de yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Atv 2021 yeni dizileri

EDHO, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova dizileriyle son yıllarda isminden söz ettiren ATV, şimdilerde Akıncı dizisiyle yıla damgasını vurmaya hazırlanıyor.