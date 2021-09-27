2021’de en çok kazandıran filmlerin listesi açıklandı. Filmseverlerin merakla beklediği liste sonunda belli oldu. Peki en çok gişe hasılatı yapan filmler hangileri? İşte 2021'de en çok izlenen filmler...

Bu senenin en çok kazandıran filmlerinin başında Marvel yapımları yer alıyor. Buna göre “Shang-Chi ve On Halka Efsanesi” Amerika gişesinde yılın en yüksek hasılat yapan filmi oldu. Marvel karakteri Shan-Chi’yi konu alan bu film, 2021’in eski lideri Black Widow’u geride bırakarak listenin başında yer aldı.

Habere göre 2021 Temmuz ayında prömiyeri yapılan Black Widow, yaklaşık 183,5 milyar dolar kazandı. Black Widow’u geride bırakan Shang-Chi ise diğer filmlerin aksine yalnızca sinema salonlarında gösterime girdi. Bu nedenle sinema sektörü için bir dönüm noktası olarak kabul edilen Shang-Chi büyük ilgi gördü. Babası tarafından suikastçı olarak yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu alan bu film 4.hafta sonunu 200 milyon dolarlık Amerika hasılatı barajının biraz daha gerisinde tamamlayacak.

Hafta sonunun ikincisi ise Dear Evan Hansen olarak tahmin ediliyor.

