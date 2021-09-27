2021’de en çok kazandıran filmlerin listesi açıklandı. Filmseverlerin merakla beklediği liste sonunda belli oldu. Peki en çok gişe hasılatı yapan filmler hangileri? İşte 2021'de en çok izlenen filmler...
Habere göre 2021 Temmuz ayında prömiyeri yapılan Black Widow, yaklaşık 183,5 milyar dolar kazandı. Black Widow’u geride bırakan Shang-Chi ise diğer filmlerin aksine yalnızca sinema salonlarında gösterime girdi. Bu nedenle sinema sektörü için bir dönüm noktası olarak kabul edilen Shang-Chi büyük ilgi gördü. Babası tarafından suikastçı olarak yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu alan bu film 4.hafta sonunu 200 milyon dolarlık Amerika hasılatı barajının biraz daha gerisinde tamamlayacak.
Hafta sonunun ikincisi ise Dear Evan Hansen olarak tahmin ediliyor.