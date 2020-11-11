2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?

Covid-19’la beraber 2020-2021 yeni sezon devam ediyor. Yeni sezonda dizide yaşanan sıkıntı bir salgın değil, reyting oldu. Pek çok yapımcı, düşük reytinglerle mücadele etmek yerine pes etmeyi ve finali yapmayı kabul etti. Hiçbir yapımcı veya kanal, oyunlarından herhangi birine zarar verme riskini almaz. Yeni sezonda TV salgınının en büyük yıkımı ülkedeki ekonomik krizdir.

Dizi endüstrisi dinamik bir endüstridir. Dizi hakkında nihai bir karar verilse bile karar birkaç saat içinde değişebilir. Size sağladığımız bilgiler tahminlere ve seri planlamaya dayanmaktadır. Dizinin son gelişmesi ile dizinin durumu değişecek. Peki 2021'de hangi dizi devam edecek ve hangi dizi final yapacaktır.

2021’de Final Yapacak Dizilerin Listesi

Çukur

Payitaht: Abdülhamid

Maria ile Mustafa

Menajerimi Ara

Hekimoğlu

Babil

Çukur

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Çukur dizisi Mayısıs 2021'de tamamen final yapacak. Çukur dizisi oyuncularına dizinin mayıs ayında sona ereceği ve oyuncuların diğer dizilerle görüşmelere başladığı bilgisi verildi. Çukur dizisi 2021'de kesinlikle finallere girecek.

Payitaht: Abdülhamid

Maria ile Mustafa

Sevilen Es film dizisi: Payitaht: Abdülhamid'in de bu sezon son sezonu. Payitaht: Abdülhamid dizisi Mayısıs 2020'de finale kalacak, ekrana veda edecek. Abdülhamid’in cenaze çekimi Mayısıs ayında yapılacak ve bunun için planlar şimdiden yapılıyor.

Maria ile Mustafa arasındaki sözleşme Ocak 2021'de sona eriyor. Aldığımız bilgiye göre Maria ve Mustafa dizisi Ocak 2021'de ekrana veda edecek. ATV'nin gününde sonuncu olan dizi ile devam etmek istemedi. NTC Medya ayrıca Maria ve Mustafa dizisi için yeni sözleşmeler almayacağını biliyor, bu nedenle Ocak 2021 için planlandığı gibi devam edecek.

Hekimoğlu

Hekimoğlu dizisi aslında House Md dizisinden uyarlanmıştır 2020 yılında güzel bir giriş yapan dizi başlayan yeni dizilerin gerisinde kalarak Salı akşamı ekranlara gelen Hekimoğlu dizisinin seyircisiz kalmasını sağlamıştır. Masum Apartmanları dizisinin çok beğenilmesinden sonra Kanal D, artık Hekimoğlu dizisine tahammül etmiyor. Mayısıs 2021'de Hekimoğlu dizisi ekrana veda etmesi beklenen dizilerdendir.

Zümrüdüanka

Zümrüdüanka dizisi tahmin edilmesi zor olan ikinci sezon sonunda finale kalabileceği gibi oynamaya devam da edebilir. Zümrüdüanka dizisinin Mayısıs 2021'de alacağı reytinglere göre dizinin devam edip etmeyeceği netleşecektir.

2021 Yılında Devam Edecek Diziler