2021 yılında ekrana gelecek yeni diziler neler? 2021 yılı dizi listesi!

Dizi severler tarafından 2021 yılında ekrana gelecek yeni diziler merak edilmeye başlandı. İşte 2021 yılında ekrana gelecek yeni diziler!

2021 yılında Atv’de yayınlanacak yeni diziler

2021 yılında Atv’de yayınlanmaya başlayacak 2 dizi var. Atv’nin yeni dizilerinden ilki, Cuma günleri yayınlanacak olan Akıncı isimli dizi. Dizinin ilk bölümü 1 Ocak Cuma günü ekrana geldi. Dizi bilim kurgu üzerine kurulu. İstanbul’u kötülüklere karşı koruyan Akıncı isimli süper kahramanın hayatının anlatıldığı dizinin ilk bölüm reytingi oldukça yüksek geldi.

Atv’nin 2021 yılında yayınlanan bir diğer yeni dizisi ise Maraşlı. Maraşlı dizisi 11 Ocak Pazartesi günü yayın hayatına başlayacak. Dizide, çocuğunu kaybettikten sonra bir sahaf dükkanında çalışmaya başlayan, eskide ki mafya hatıralarına sünger çeken Maraşlı lakabı olan bir gencin Mahur isimli bir kızla tanışmasının ardından önceki mafya hayatına dönmesi anlatılıyor.

2021 yılında Star Tv’de yayınlanacak yeni diziler

2021 yılında Fox Tv’de yayınlanacak yeni diziler

2021 yılında Star Tv’de Seni Çok Bekledim isimli dizi yayınlanacak. Dizi yeni sezona damga vuracak gibi duruyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz’in oynadığı Seni Çok Bekledim isimli dizinin bir kısmı Katar’da çekildi.

Fox Tv’nin 2021 yılı yeni dizisi Son Yaz ilk bölümü ile bugün yayınlandı. Cuma günleri yayınlanacak olan dizide bir savcı ile mahkumun yollarının kesişmesi anlatılıyor. Eşinden boşanma aşamasında olan savcı yanında getirdiği Akgün ile hayatında yeni bir sayfa açma hazırlığı içindedir.

2021 yılında TRT 1’de yayınlanacak yeni diziler

TRT 1’de önce ki sezon Tozkoparan ismi ile yayınlanan dizi bu sezon Tozkoparan İskender ismi ile yayınlanacak. İlk iki bölümü 2 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan dizide, İskender isimli yetenekli bir çocuğun hikayesi anlatılıyor. Dizinin 3, bölümü de 10 Ocak Cumartesi günün yayınlanacak.

2021 yılında TRT 1’de başlayacak olan bir diğer yeni dizi ise Barbaros isimli dizidir. Dizide Barbaros Hayrettin Paşa’nın yaşamı anlatılacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe gibi iki başarılı oyuncu yer alıyor.