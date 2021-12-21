2021 yılı kira kontratı ile hangi bankalar kredi veriyor?

Bankalar, özel durumda olan müşterileri için her zaman prosedürlerin dışına çıkma eğilimini göstermektedirler ve aynı zamanda da özel bir durumu olan müşterileri için de kredi vermenin yollarını kolaylaştırmaktadırlar. Aylık gelirinizin ne kadar olduğunu resmi bir şekilde ispatlayamıyorsanız eğer, yani herhangi bir ek gelire ya da kira gelirine sahip iseniz ancak bankanıza bunu resmi bir şekilde ispat edemiyorsanız eğer alacağınız krediye karşılık olarak gösterilecek olan teminatlara ilişkin belgeleri yani kira sözleşmenizi bankaya göstererek kredinizi çekebilirsiniz. Peki 2021 yılında kira kontratı ile kredi veren bankalar hangileridir? Kira gelirine sahip olan kişiler kredi çekebilirler mi? kontratı, hesaplaması ve kira kredisi veren bankaların hangileri olduğunu sizler için araştırdık ve detayları ile birlikte haberimizde konu edindik.

Kira kontratı ile bankadan kredi çekilebilir mi?

Kira kontratı ile birlikte bankadan kredi çekebilmek mümkün. Kira kontratı ile beraber kredi kullanabilmek için öncelikle konut sahibi olan kişilerin kiracı ile birlikte kira kontratın doldurmuş olması gerekiyor. Bankalar, krediye gösterilecek olan teminata ilişkin evraklar ile kredi çekmek isteyen vatandaşlara finansman desteğinde bulunurlar ve bankaların istedikleri gelir belgesi ile maaş bordrosu yerine de kira sözleşmenizi göstererek belirli bir miktarda kredi çekebilirsiniz.

2021 yılı kira kontratı ile kredi veren bankalar hangileridir?

Kira kontratı ile birlikte bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşlara Kamu Bankaları ve Özel Bankalar tarafında kredi veriliyor. Herhangi bir kira gelirine sahip olmak bu durumda oldukça önemlidir çünkü bankaya gelir belgesi yerine sahip olunan kira kontratı beyan edilmektedir. Kira geliri üzerinden kredi veren bankalar ise şu şekildedir;

ING Bank

Vakıfbank

Halkbank

TEB

Albaraka

Türkiye Finans Katılım Bankası

Bankalar, krediye gösterilecek olan teminata dair belgeler ile birlikte kredi çekmek isteyen vatandaşlara finansman desteğinde bulunurlar. Bankaların kredi başvurularında istedikleri gelir belgesi ile maaş bordrosu yerine ise kira kontratınız ile birlikte kredi ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Kira kontratı ile bankalar ne kadar ihtiyaç kredisi vermektedir?

Kira kontratı ile birlikte ihtiyaç kredisi için bankaya başvuru yapacak olan kişilerin KKB notunun ve kira sözleşmesinde yer alan tutara göre ihtiyaç kredisi veriliyor. İhtiyaç kredilerinin vade süreleri ise her bir banka için 36 ay olarak belirlenmektedir. Kira kontratı üzerinden kullanılacak olan ihtiyaç kredisinde kişinin krediyi ödeme gücü de dikkate alınmaktadır ve kira kontratında yazan miktara göre de bankalar tarafından kredi tutarı belirlenmektedir.

2021 yılı kira kontratı ile kredi hesaplama yöntemi nasıldır?

Kira kontratı ile birlikte kredi kullanılacağı zaman kira gelirinizin ne kadar olduğu bankalar tarafından dikkate alınmaktadır. Aylık kredi taksit ödemeleriniz ise kira kontratınızda belirlenmiş olan kira tutarının % 50 ‘sini geçemez. Bu yüzden de % 50 ‘si kadar olan kısım için kredi ihtiyacınızı karşılayabilmektesiniz. Alabileceğiniz maksimum ihtiyaç kredisi tutarları ise yasalar dahilinde belirlenmektedir. Kira kontratı ile kredi hesaplama yöntemine önek olarak ise şu gösterilebilir.

Aylık 1.000 TL kira gelirine sahip olan bir kişi, ihtiyaç kredisini 36 ay vadeler şeklinde aylık olarak en fazla 500 TL geri ödemeli olarak alabilmektedir. Bu durumda da bu kişinin kullanabileceği kredi miktarı ise toplamda 18.000 TL ‘dir.

Aylım olarak 3.000 TL kira gelirine sahi olan bir kişinin 36 ay vadeli olarak kullanacağı ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi ise 1.500 TL ‘yi geçemez. Bu kişinin toplamda kullanılacak olan kredi miktarı ise 54.000 TL ‘dir. Kullanılacak olan kredi miktarlarına faiz oranları da ekleneceği için bu kredi tutarlarında değişiklikler olabilir.

Kira kontratını gelir belgesi olarak bankaya göstererek kredi kullanacak olan vatandaşların dikkatli olması gereken en önemli nokta ise kira tutarlarının ne kadar olduğudur. Çünkü, kira gelirine göre kredi kullanabileceklerinden dolayı ne kadar yüksek miktarlı bir kira gelirine sahip iseler o kadar da bankadan kredi kullanabilmektedirler.

Kira geliri 1.000 TL olan bir kişinin kira gelirinin yarısını geçmeyecek şekilde aylık olarak ödenecek olan tutar 500 TL ‘dir ve bu kişinin alabileceği maksimum kredi miktarı da 36 aylık vade ile toplamda 18.000 TL ‘dir.

Kira geliri 1.000 TL olan bir kişinin aylık olarak en fazla ödenecek olan kredi taksit ödemesi 250 TL ‘dir ve bu kişinin alabileceği maksimum kredi miktarı da 9.000 TL ‘dir.

Kira geliri 3.500 TL olan bir kişin aylık olarak en fazla ödenecek olan kredi tutarı 1.750 TL ‘dir ve bu kişinin alabileceği maksimum kredi miktarı ise toplamda 63.000 TL ‘dir. Aynı zamanda bu kişi daha düşük oranlarda ki diğer kredi türlerinden de yararlanabilmektedir.

Kira geliri 4.350 TL olan bir kişinin aylık olarak ödenecek olan kredi tutarı 2.175 TL ‘dir ve bu kişinin alabileceği maksimum kredi miktarı ise toplamda 78.300 TL ‘dir.

2021 yılı kira gelirine göre ihtiyaç kredisi hesaplama yöntemi nasıl yapılmaktadır?

Sahip olunan kira geliri ile bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşların öncelikle bankalar tarafından belirlenmekte olan şartları yerine getirmeleri daha sonra da kira gelirlerini belgeliyor olmaları gerekiyor. Kira kontratı ile kredi hesaplama yöntemlerinde, kira kontratında yazmakta olan miktarın aylık kredi tutarının yarısını karşılıyor nitelikte olması durumunda banka tarafından kredi verilmektedir. Bankaların uygun olan faiz oranları ile sunmuş oldukları ihtiyaç kredileri hesaplamalarını şu şekilde yapabiliriz;

36 ay vade ile kullanılacak olan kira kontratı üzerinden verilen ihtiyaç kredileri;

Vakıfbank; 36.000 TL krediyi yalnızca % 1,59 faiz oranı ile birlikte aylık 1.391,60 TL ödemeler şeklinde vermektedir.

Halkbank; 27.000 TL krediyi yalnızca % 1,63 faiz oranı ile birlikte aylık 1.051,82 TL ödemeler şeklinde vermektedir.

TEB; 54.000 TL krediyi yalnızca % 1,59 faiz oranı ile birlikte aylık 2.087,40 TL ödemeler şeklinde vermektedir.

Türkiye Finans Katılım Bankası; 18.000 TL krediyi yalnızca % 1,74 faiz oranı ile birlikte aylık 716,21 TL ödemeler şeklinde vermektedir.

Albaraka; 20.000 TL krediyi yalnızca % 1,69 faiz oranı ile birlikte aylık 710,50 TL ödemeler şeklinde vermektedir.

ING Bank; 30.000 TL krediyi yalnızca % 1,35 faiz oranı ile birlikte aylık 1.106,37 TL ödemeler şeklinde vermektedir.

Bazı bankalar ise kredi notu düşük olan müşterileri için birtakım özel şartları yerine getirmeleri doğrultusunda kredi verirken başka bir banka da kredi notu düşük olan müşterilerine hiçbir şekilde kredi vermemektedir. Bunu nedeni ise bankaların kredi notu düşük olan müşterilerin diğer şartları yerine getirip getirmemelerine hiç bakılmaksızın direk olarak kredi taleplerine olumsuz bir şekilde yanıt vermeleridir. Kredi kriterlerini uygulama hakkı ise bankaların kendi inisiyatiflerine kalan bir durumdur. Bankalardan bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istenildiğinde bankalar tarafından kişilere öncelikle;

T.C. kimlik belgelerini

Kredi başvuru formunu

Kişinin çalışma durumunda olduğunu gösterir gelir belgesi

Kişinin maaş bordrosu

Şube tarafından istenecek olan diğer belgeleri talepte bulunulur.

Kira kontratı ile bankadan kredi çekmenin şartları nelerdir?

Kira kontratı ile birlikte bankadan kredi çekebilmek için öncelikle banka tarafından istenilen bazı evrakların hazırlanması gerekmektedir. Banka tarafından bir kişiye kredi verilmesi için o kişide aranacak olan ilk özellik ise ödeme gücüdür.

Kişinin yeterli düzeyde ödeme gücünün olması durumunda banka tarafından kredi verilmektedir.

Aynı zamanda kişinin sahip olduğu kredi notu da banka tarafından kredi verilmesi için önemli bir kriterdir.

Her iki kriter de kişinin gelir belgesinin iyileştirilmiş olduğunu göstermektedir.

Gelir belgesi iyi düzeyde olan kişiye nerdeyse her banka tarafından kredi verilebilmektedir.

Gelir belgesi üzerinden kredi kullanacak fakat kira gelirine de sahip ise o kişi yine de kredi kullanabilmektedir.

Kira gelirinizin ne kadar olduğunu bankaya ibraz etmek zorundasınız.

Kira kontratınız ile bankalara başvuru yapabilirsiniz fakat kira kontratınızın olmadığı durumlarda ise kredi alabilmeniz mümkün değildir.

Elde etmiş olduğunuz kira geliriniz ise bu noktada büyük bir önem taşımaktadır.

Kira kontratında belirlenmiş olan kira miktarına göre de bankadan kredi çekebilirsiniz. Çünkü bankaya gelirin yalnızca kira sözleşmesi olduğu beyan edilmektedir.

Bu gelir üzerinden yapmış olduğunuz ödeme giderleriniz ise sizin ödeme gücünüzü göstermektedir.

Kişinin kredi notu da son derece önemlidir. Kira kontratı ile kredi çekmek için kira geliri ve kredi notu oldukça önemlidir.

Yalnız şu unutulmamalıdır ki, kira kontratının yarısı kadar da taksit üzerinden kredi kullanımı yapılmaktadır. Mesela; 3.000 TL kira geliri olan bir kişi kredi kullandığında aylık taksiti 1.500 TL ‘dir. Kira kontratı üzerinde 1.000 TL ibraz edilmesi durumunda ise 500 TL taksitli kredi kullanılmaktadır. Yani kira kontratı ile kredi kullanabilmek için sözleşmede yer alan kira gelirinin yüksek olması gerekiyor.

Bankalardan dükkan sahibi olanlara kontratlı kredi imkanı!

Dükkan sahibi olan kişilere bankalar tarafından kontratlı kredi verilmektedir. Teminata alınacak olan gayrimenkulün ekspertiz değerine göre bankalar tarafından kredi veriliyor. Kredinin kullanılacağı banka tarafından görevlendirilen yetkililerin dükkanın değerini ölçtükten sonra dükkan sahiplerine kontratlı kredilerden faydalandırırlar.

Bankadan kredi alımını kolaylaştıran ek gelirler nelerdir?

Bankadan istediği kredi miktarını alamayan kişiler kira kontratı ile başvuru yaptıkları zaman yine de banka tarafından kredi alamıyorlar ise kredi almalarını kolaylaştıran diğer yöntemler ile de yeniden bankaya kredi başvurusu yapabilirler. Diğer yöntemler ise şunlardır;

Kredi notunuz düşük ise onu yükseltmek için çalışmalar yapın ve riskli gruptan çıkın.

Siciliniz bozuk ise sicil affı gibi yasalardan faydalanabilirsiniz ve böylelikle de temize çıkabilirsiniz.

İstediğiniz miktarda ki krediyi bankadan alamıyorsanız bankaya ek gelir kaynağı ya da ipotek gösterebilirsiniz.

Bankadan istediğiniz miktarda kredi kullanmak için ek gelir gösterdiğinizde talep ettiğiniz miktarda ki krediyi kullanma oranınız da yükselmektedir.

Kira geliri ile vergi ödemesi yapılmayabilir!

https://www.garantibbvamortgage.com/konut-kredisi/kira-geliri-olanlar-hic-vergi-odemeyebilirler.aspx

Kira gelirinden vergi ödemesi yapmayacak olan kişiler kira gelirine sahip olduklarında Garanti BBVA mortgage ile vergi ödemesi yapmama durumu vardır. Vergi yükümlülüğü kapsamında ilgili vergi yasalarında özel avantajlar yer almaktadır. Garanti BBVA kira geliri olan kişiler hiç vergi ödemesi yapmayabilir konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayınız.