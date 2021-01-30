2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler

2021’de finale giden diziler arasında hangi dizilerin olduğu ve yayın hayatına son veren dizilerin hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. En başta belirtmemiz gerekirse, 2021 yılında yayın hayatına başlayan dizilerin çoğunun final yaptığı ve şua anda yayında olan dizilerinde ömürlerinin az kaldığını söyleyebiliriz. Pek çok dizi yayından kalktı ya da yakın zamanda yayından kalkacak. Birçok vatandaşımız yayından kalkan ve yayından kalkacak olan dizilerle beraber devem eden dizileri merak içerisinde araştırmaya başlamış durumda.

2021 yılında final yapan diziler

1- Zümrüdüanka

2021'de finale kalan ilk dizi Zümrüdüanka oldu. 6 Ocak 2021 Çarşamba günü 2021 yılının ilk haftasında yayınlanan 26. bölümü ile ekrana veda eden Zümrüdüanka dizisi, yılın finale kalan ilk dizisi oldu. Çarşamba akşamları Fox TV'de yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Hatice Aslan, Menderes Samancılar, Alp Navruz ve Ceren Yılmaz gibi yetenekli oyuncular rol aldı. 2021 yılının ilk haftasında sona eren Zümrüdüanka dizisinin son sebebi ise düşük reytingler. Düşen reytinglere artık dayanamayan Fox TV, Zümrüdüanka dizisinin 2021 yılında devam etmesini istemedi.

2- Babam Çok Değişti

Kanal D'de sadece 8 bölüm yayında kalan Babam Çok Değişti, Ocak 2021'de finale kalan dizilerden biriydi. 28 Ocak 2021 Perşembe günü finale kalan dizide Çağlar Çorumlu (Mehmet Ali Pamuk), Şebnem Bozoklu (Aslı Pamuk), Melek Baykal (Arife Pamuk), Salih Kalyon (Kerami Pamuk), Timur Acar (Rıfkı Pamuk), Eslem Akar (Yağmur), Bahar Süer (Ayfer) gibi oyuncular rol almaktaydı. Çok düşük izlenme oranlarına sahip olan ve umduğu reytingleri alamayan Babam Çok Değişti dizisi erken finallere gitmek zorunda kaldı.

3- Sol Yanım

Perşembe akşamı Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisi, beklenen reytinglere ulaşamadığı gerekçesiyle erken final kararı verdi. Sol Yanım dizisi Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümle veda etmeyi planlıyor. Sol Yanım dizisinin günleri değişse de Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin ve diğer oyunculardan oluşan oyuncu kadrosuna rağmen düşük reytinglerden kurtulamıyorlar. Şubat 2021'de finallere girecek olan Sol Yanım dizisinin yerini yeni bir dizi alacak.

Yayında olan diziler

Arka Sokaklar,

Arıza,

Hercai,

Kefaret,

Benim Adım Melek,

Bir Zamanlar Çukurova,

Doğduğun Ev Kaderindir,

Seni Çok Bekledim,

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz,

Gönül Dağı,

Kırmızı Oda,

Kuruluş Osman,

Kuzey Yıldızı İlk Aşk,

Masumlar Apartmanı

Mucize Doktor,

Ramo,

Sadakatsiz,

Sefirin Kızı,

Son Yaz,

Uyanış: Büyük Selçuklu,

Yasak Elma