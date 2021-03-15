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2021 yılı final yapacak diziler hangileri? 3 dizi belli oldu

Yeni sezonda yer almayacak diziler hangileri? Çukur final mi yapıyor? Sevilen bazı diziler, reyting seviyelerinin yeterli olmaması nedeniyle final kararı aldı. Dizi severler final kararı alacak dizileri merak etmektedir. İşte o liste...

15 Mart 2021 Pazartesi 22:33
2021 yılı final yapacak diziler hangileri? 3 dizi belli oldu
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2021’de final yapacak diziler açıklandı.

Final kararı alan 3 dizi ismi açıklandı.

1-Çukur:

23 Ekim 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi, plana göre 4. Sezonda final yapacaktır. Dizi, 14 Haziran akşamı ekranlara veda edecektir. Dizinin final kararı, hayranlarını üzmüştür.

2- Payitaht:

Abdülhamid:

4 yıldır ekranlarda yerini alan dizinin bu sezon reytingleri düşmüştür. Reytingler sebebiyle final kararı alan dizi, 155. Bölümde final yapacaktır. Dizinin başrolünde Bülent İnal vardır.

3- Tövbeler Olsun:

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi de final kararı aldı. İzlenme oranlarının beklendiği gibi olmaması sebebiyle 32. Bölümde final yapılacaktır.

Bu yıl final yapacağı tahmin edilen diziler

Diziler, reytingler sebebiyle senaryo ve oyuncu değişikliğine gitse de bazen bu durumu engelleyemiyor ve final kararı alıyor. Resmi açıklama gelmemiş olsa da final yapacağı tahmin edilen diziler şunlardır:

Menajerimi ara

Dizi, Ay Yapım imzalıdır. Fransız dizi Dix Pour Cent uyarlamasıdır. Ekranlara ilk olarak Salı akşamları gelen dizi, daha sonra gün değişikliği yaparak Pazar akşamları yayınlanmıştır. Kadrosuna rağmen istediği reytingleri elde edemeyen dizinin final kararı alacağı tahmin edilmektedir.

Hekimoğlu

Sıra dışı bir doktorun maceralarını konu alan dizi, iki sezondur devam ediyor. Reytinglerin yeterli olmaması sebebiyle Mayısıs sonunda final yapacağı tahmin ediliyor.

Akrep

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan dizi, sabit bir kitle elde edemedi. Başarılı bir çıkış yapmış ama sonunu getirememiştir. Usta isimlerin yer aldığı dizinin reytingleri düşük gelmektedir. Dizinin Mayısıs sonunda final yapması kaçınılmaz.

Akıncı

Türk televizyonlarının ilk süper kahraman dizisi, 1 Ocak tarihinden itibaren ekranlarda. Dizi, fantastik bir kahramanlık hikayesini konu ediniyor. Cuma günü rakiplerinin fazla olması sebebiyle istediği ilgiyi göremeyen dizi, reyting sıralamasında alt sıralarda yer alıyor. Yeni dizi, ikinci sezona geçemeyecek gibi görünüyor.

Sefirin kızı

İkinci sezon reytinglerinin düşük olması nedeniyle dizinin final yapacağı tahmin ediliyor. Diziden, Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak gibi başarılı oyuncuların ayrılmasıyla diziye olan ilgi düştü. Başrol oyuncusu olan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmıştı. Geçirgen bağırsak sendromu yaşayan güzel oyuncu, diziye devam edemedi. Atagül yerine güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün kadroya dahil oldu ancak reytingler hâlâ yeterli değil. Dizi, Mayısıs sonunda final kararı alacak gibi görünüyor.

Seni çok bekledim

Dizinin başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu bulunuyor. Tahmin edilen çıkışı yakalayamayan dizi, reytingde alt sıralarda yer alıyor. Dizinin final yapacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
FinalDiziÇukurSefirin Kızı
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