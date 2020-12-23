2021 Yılbaşında tv kanallarda neler olacak, hangi kanalda hangi yapımları izleyeceğiz?

Yılbaşı gecesinde ekranlarda yer alacak yapımların hangileri olacağı merak edilmeye başlandı. Yılbaşı gecesinde getirilen kısıtlamalardan sonra bu geceyi evde geçirmek durumunda kalan milyonlarca vatandaş, ekranlarda yer alacak olan yapımları araştırmaya başladı.
Yılbaşı arası veren diziler
Hercai - Atv | yeni bölüm 10 ocak pazar 20:00
Mucize doktor - Fox TV | yeni bölüm 7 ocak perşembe 20:00
Sol Yanım - Star TV| yeni bölüm 7 ocak perşembe 20:00
Alev Alev - Show TV| 7 ocak perşembe 20:00
İyi Aile Babası - Kanal D | yeni bölüm 7 ocak perşembe
Yılbaşında ekranda olacak yapımlar
Star TV| İbo Show yılbaşı özel
Kanal D| ÇGHB 2 yılbaşı özel
Show TV| Güldür Güldür Show yılbaşı özel
Fox TV| 2 film ekranlarda olacak
TV 8 | O Ses Türkiye yılbaşı özel
TRT 1 | Kalk Gidelim yılbaşı özel | final