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2021 Yılbaşında tv kanallarda neler olacak, hangi kanalda hangi yapımları izleyeceğiz?

Bu yılbaşında evde olacak milyonların gözü kanalların yayın akışına çevrildi. Yılbaşı gecesinde ekranlarda olacak yapımların hangileri olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Yılbaşı gecesini evinde geçirecek olan vatandaşlarımız ekranlarda hangi yapımların olacağını araştırmaya başladı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 05:50
2021 Yılbaşında tv kanallarda neler olacak, hangi kanalda hangi yapımları izleyeceğiz?
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Yılbaşı gecesinde ekranlarda yer alacak yapımların hangileri olacağı merak edilmeye başlandı. Yılbaşı gecesinde getirilen kısıtlamalardan sonra bu geceyi evde geçirmek durumunda kalan milyonlarca vatandaş, ekranlarda yer alacak olan yapımları araştırmaya başladı.

Yılbaşı arası veren diziler

Hercai - Atv | yeni bölüm 10 ocak pazar 20:00

Mucize doktor - Fox TV | yeni bölüm 7 ocak perşembe 20:00

Sol Yanım - Star TV| yeni bölüm 7 ocak perşembe 20:00

Alev Alev - Show TV| 7 ocak perşembe 20:00

İyi Aile Babası - Kanal D | yeni bölüm 7 ocak perşembe

Yılbaşında ekranda olacak yapımlar

Star TV| İbo Show yılbaşı özel

Kanal D| ÇGHB 2 yılbaşı özel

Show TV| Güldür Güldür Show yılbaşı özel

Fox TV| 2 film ekranlarda olacak

TV 8 | O Ses Türkiye yılbaşı özel

TRT 1 | Kalk Gidelim yılbaşı özel | final



Son Güncelleme: 23.12.2020 05:50
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YılbaşıTVKanalProgram
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